Alles, was Sie jemals über Lego wissen wollten : Vom Holzspielzeug zum Global Player mit Kunststoff

Bitburg „Spiel gut“ oder auf Dänisch „Leg godt“ – der Name eines Weltunternehmens wurde 1934 vom Gründer Ole Kirk Kristiansen eingeführt. Lego war geboren. Dass dies zudem auf lateinisch so viel wie „zusammenstellen“ bedeutet, passt daher wie ein Stein auf den anderen.

Begonnen hat alles in Billund, einer überschaubaren Stadt mitten in Dänemark. 1932 gegründet, sollten hier zunächst Holzspielzeuge hergestellt werden. 1949 entwickelt das dänische Familienunternehmen einen ersten Vorläufer der heute weltweit beliebten Steine. Dadurch, dass sie innen hohl waren, litt aber die Stabilität. In den kommenden Jahren entwickelte Lego die Kunststoffquader so, wie wir sie heute kennen: Mit einem oft bombenfesten Stecksystem. Das Patent wurde 1958 angemeldet. Noch heute können die Steine von heute mit denen aus den 50ern kombiniert werden.