Justiz : Urteil im Eifeler Messerstich-Prozess: Freispruch aber psychiatrische Betreuung

Die Angeklagte wurde freigesprochen, wird allerdings in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Foto: dpa/Volker Hartmann

Trier/Eifelkreis Eigentlich war die 71-jährige Frau aus der Eifel wegen versuchten Mordes an ihrem Ehemann angeklagt. Diesen Anklagepunkt hat das Gericht fallen gelassen und ist zu einem anderen Urteil gelangt.



Im Fall des Messerangriffs einer Frau auf ihren Ehemann in der Eifel ist das Landgericht Trier am Dienstag zu einem Urteil gekommen. Die Angeklagte wird aufgrund ihrer schweren seelischen Störung als schuldunfähig eingeschätzt und daher freigesprochen. Allerdings wird sie weiterhin in stationärer psychiatrischer Behandlung verbleiben müssen. Dort ist die 71-Jährige bereits seit der Tat Anfang August 2019 untergebracht.

Im Prozess ging es eigentlich nicht um die Messerattacke der Anklagten an sich. Unbestritten beging sie die Tat und war bereits am Tatort geständig. Offen war die Frage, ob sie schuldfähig ist. Und das ließ sich nicht so einfach beurteilen.

Entschieden hat das Gericht aufgrund des Gutachtens des sachverständigen Psychiaters, Professor Wolfgang Retz. Nachdem er sich am Dienstag noch die Aussage der aktuell behandelnden Ärztin der Angeklagten anhörte, trug er dem Gericht seine Einschätzung vor.

Die Ärztin schilderte, wie auch schon Zeugen am vorherigen Verhandlungstermin, eine wahnhafte Eifersucht der Angeklagten. Sie sei stets davon überzeugt, dass ihr Ehemann ein Verhältnis zu anderen Frauen hat. Daher kam sie zu der Diagnose, dass die Angeklagte nicht nur unter einer schweren Depression, sondern auch unter Psychosen leidet.

Nach einer entsprechenden Medikation und im Zusammenhang mit einer psychotherapeutischen Behandlung konnten sich laut der Ärztin in den vergangenen Monaten positive Veränderungen zeigen. Retz sieht diese Veränderungen zwar, doch seien diese nicht erheblich genug, dass es derzeit genüge, die Therapie ambulant weiterzuführen. Seinem Urteil schlossen sich sowohl Staatsanwalt Holger Schmitt, Verteidiger Michael Angele als auch der Vertreter des Ehemanns in ihren Plädoyers an.

Die Angeklagte wurde von den Ärzten als Frau beschrieben, die ihre Tat sehr bereut und eigentlich auch nicht begehen wollte. Sie war laut der Psychiaterin sehr besorgt um ihren Mann und erleichtert, als sie die Nachricht erhielt, dass es ihm den Umständen entsprechend gut ging. Tief betroffen und unter Tränen wandte sich die Angeklagte auch an das Gericht: „Ich möchte den Herrgott bitten, mir die Schuld zu verzeihen und alle Menschen, zu denen ich böse war, um Vergebung bitten.“

Alle Prozessbeteiligten waren sich einig, dass die Angeklagte nicht mit dem Ziel handelte, ihren Mann mit dem Stich zu töten. Sie habe womöglich im Wahn gehandelt, erklärte die Richterin. Daher sei auch höchst fraglich, ob die Angeklagte aufgrund ihrer psychischen Verfassung überhaupt wissen konnte, welchen Schaden sie mit ihrer Tat hätte anrichten können.

Am wichtigsten sei jedoch gewesen, so die Richterin Petra Schmitz, dass die Täterin nach einem Stich aufhörte und nicht weiter zustach. Daher wurde auch der Anklagepunkt des versuchten Mordes fallen gelassen. Verteidiger Angele erklärt in seinem Plädoyer: „Die Tat war ein Hilferuf einer Frau, die sich nicht mehr beachtet fühlte.“

Trotz alledem muss laut Schmitz davon ausgegangen werden, dass die Frau auch weiterhin eine Gefahr für Fremde darstellen könnte. Die Angeklagte werde denjenigen als Feind sehen, der ihre Freiheit einschränken will, erklärte sie. Und solange die Täterin noch so stark unter ihrer Krankheit leidet, müsse sie weiterhin in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden. Die Vorsitzende gab aber auch einen Lichtblick: Wenn sich die Verfassung der Angeklagten weiter verbessert, dann kann in der Zukunft auch über eine andere Art der Betreuung nachgedacht werden.