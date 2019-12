Glaube im Alltag : Vom Vorauslaufen, von Vorläufern und der Vorlaufzeit

Pater Stephan Senge geht am 21.11.2017 im Obstgarten des Klosters Himmerod bei Großlittgen in der Südeifel (Rheinland-Pfalz) spazieren. Der 83-jährige ist nach dem Rückzug der Zisterzienser als letzter Mönch im Kloster Himmerod geblieben. Einst lebten dort um die 20 Mönche, kürzlich ist der Konvent wegen Personalmangels und angespannter Finanzen aufgelöst worden. (zu dpa "Der letzte Zisterzienser-Mönch im Kloster Himmerod" vom 30.11.2017) Foto: Harald Tittel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++. Foto: dpa/Harald Tittel