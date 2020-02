Bitburg-Prüm/Vulkaneifel Die Beamten aus Bitburg, Prüm und Daun äußern sich zur Session in der Eifel. In Bitburg setzte man ein neues Jugendschutzkonzept um.

Grundsätzlich sei die Fastnachtssession, Stand Dienstagmittag, im Südkreis ereignisarm verlaufen, sagt Hamm. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter habe man am Karnevalssonntag in Echtzeit alle Vorfälle geteilt.

Die Polizei in Prüm hat ähnliches zu vermelden. Der Rosenmontag ist nach Angaben der Inspektion verhältnismäßig friedlich verlaufen: Es habe hier und da zwar wieder eine Körperverletzung gegeben, sagt Hauptkommissar Lambert Peters auf TV-Anfrage. „Aber alles eher so, dass es im Gesamtkontext untergeht.“

Anders als am vorvergangenen Samstag in Schönecken mit etlichen Vorfällen von Schlägerei bis Filmriss (der TV berichtete) sei es nach Kenntnisstand von Dienstag nirgendwo sonderlich wild zugegangen. „Schönecken war die Spitze dessen, was insgesamt zu verzeichnen war“, sagt Peters.

So hätten ja eventuell die DRK-Retter im Umfeld von Zügen und Partys „auch junge Menschen betreut, von denen wir nicht wissen“. Grundsätzlich gelte also zuerst: „Alle Beteiligten ins Boot. Weil wir erfahren wollen: Wie war’s bei euch?“ Dann werde man alles zusammentragen und schauen: „Müssen wir was verändern oder was verschärfen? Diese Gesamtbetrachtung steht aber noch aus.“