Flut-Rückblick 2021 : Von der Flut 2021 hart getroffen: Wie Hopfenbauer Andreas Dick die Holsthumer Hopfengärten wieder aufbaut (Fotos)

Foto: TV/Andreas Dick 9 Bilder Alle Felder des Hopfengartens in Holsthum waren von der Flut betroffen

Holsthum Die Gärten des Holsthumer Hopfenbauers Andreas Dick wurden in der Flutnacht zum 15. Juni 2021 hart getroffen. Das Lebenswerk, das sein Vater in den sechziger Jahren aufgebaut hatte, war zerstört. Der Wiederaufbau läuft. Mit einer „normalen“ Ernte sei erst in Jahren zu rechnen.