Vereine : Von der Kapelle zum Hofcafé

Mettendorf/Sinspelt (red) Der Eifelverein Mettendorf-Sinspelt bietet am Dienstag, 17. September, eine Wanderung für Senioren an. Treffpunkt ist um 14 Uhr Treffen auf dem Dorfplatz in Mettendorf. Von dort geht es mit privaten Autos zum Ausgangspunkt der Wanderung an der Kapelle zwischen Baustert und Hütterscheid.

Die leichte Strecke ist etwa fünf Kilometer lang. Zur Einkehr geht die Fahrt nach Sinspelt ins Bauern-Hofcafé.