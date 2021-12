Advent : Wie Eifeler Samen die Weihnachtsbaum-Tradition sichern (Fotos)

Foto: TV/Stephanie Thielen 8 Bilder Eifeler Roman Thielen und seine Nordmanntannen-Plantage

Euscheid Damit auch dieses Jahr wieder Weihnachtsbäume in den Wohnzimmern stehen, sind vor zehn Jahren Pflücker in die Wipfel geklettert und haben Samen geerntet. So auch in Hosingen, wo Roman Thielens Nordmanntannen wachsen, von denen der Plantagenbesitzer Samen in die Welt verkauft. Was er plant, um das Spitzenerbgut zu bewahren.