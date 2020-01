Eifeler Polizei ermittelt wegen illegaler Drohnenflüge : Drohnen über der Eifel: Von fliegenden Augen ausgespäht

Herforst/Gerolstein Sie schauen in Krankenzimmer und Privathäuser, stören Wildtiere und den militärischen Flugbetrieb: Auch in der Eifel werden private Drohnen zum Problem, weil sie über verbotenem Terrain fliegen. Die Suche nach den Piloten gestaltet sich für die Polizei allerdings schwierig.

„Da, draußen fliegt eine Drohne.“ Sigrid Heinemann hält es zunächst für einen Scherz, als ihr Mann ihr von dem Fluggerät in ihrem Garten erzählt. Bis sie das schnarrende Ding selbst sieht, keine fünf Meter vom Haus entfernt. Heute findet sie die Sache überhaupt nicht mehr zum Lachen. „Man fühlt sich nicht wohl, wenn man beobachtet wird“, sagt die Herforsterin.

Denn es blieb nicht bei einem ungebetenen Besuch. Seit dem Vorfall Anfang Januar hat die Ortsbürgermeisterin das fliegende Auge einige Male in Herforst gesehen. Und auch andere Bürger berichten von dem Mini-Helikopter mit den roten und grünen Lämpchen, der surrend wie ein Wespenschwarm über Wäldern, Feldern und Dächern kreist.

Laut einer Studie gibt es in Deutschland rund 500 000 Drohnen. In den vergangenen Jahren hat sich die Zahl der privaten Geräte etwa verdreifacht. Wie viele von ihnen durch die Eifeler Lüfte kreisen, ist laut Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz nicht zu ermitteln.

Es ist nicht das erste und nicht das einzige Mal, dass private Drohnen in der Eifel für Ärger sorgen. Immer wieder steigen die Fluggeräte über verbotenem Terrain in die Lüfte. Dazu zählen laut Drohnenverordnung zum Beispiel Wohngebiete, wie in Herforst, Naturschutzgebiete, militärische Anlagen, Gefängnisse, Kraftwerke und Krankenhäuser.