Bitburg : Von Hamstern, Küken und grauhaarigen Teenagern

Bitburg Nette Gespräche bei einem Glas Sekt oder Bier, ein paar Häppchen und ein erstklassiges Comedy-Programm, das genossen rund 500 Gäste beim Neujahrsempfang des Gewerbevereins in der Stadthalle Bitburg.

Es wurde viel gelacht beim Neujahrsempfang des Gewerbevereins in Bitburg. Fünf Comedians unterhielten die rund 500 Gäste auf unterschiedliche Weise, aber alle mit sicheren Pointen. Allen voran Torsten Schlosser, der nach der Begrüßung des Publikums durch Harald Wirtz von der Volksbank und Frank Gierden von der Sparkasse die Moderation übernahm. Schlosser ist für seinen teils absurden, manchmal politisch nicht ganz korrekten Humor bekannt. Er blickte passend zum Neujahrsempfang auf das vergangene Jahr zurück. Dabei ging es aber nicht um Brexit oder Groko „und so ein Scheiß“, sondern die „wirklich wichtigen Dinge“. So wie ein Hamster, der im Kanaldeckel feststeckte und eine Ratte mit gleichem Schicksal, die es sogar bis England in die Presse geschafft hatte.