Jugend forscht : Von Plastikmüll, Inklusion und Papierfliegern

Bitburg/Trier Die Besucher der Wettbewerbe „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ konnten über viele interessante Projekte und Experimente staunen. Für die Sieger geht es nun in die nächste Runde.

Wie muss ein Papierflieger aussehen, um möglichst weit zu fliegen? Diese Frage hat sich Joshua Thelen von der gestellt und insgesamt sechs Papierflieger in drei verschiedenen Faltweisen gebastelt. Jeweils mit 80 Gramm und mit 100 Gramm starkem Papier. Damit die Resultate jedes Mal gleich sind und nicht etwa vom Wurf abhängen, hat er eine Abschussrampe gebaut. Am besten hat sich der Klassiker unter den Papierfliegern geschlagen. Mit über sieben Metern bei Windstille erzielte er die längste Weite.

Wissenschaft sei schließlich wichtig für unser Land und unsere Zukunft: „Wir wollen den Nachwuchs-Fachkräften zeigen, dass Wissenschaft und Technik keine trockene Materie, sondern spannende Themen sind, denen gerade in Zeiten des Klimawandels höchste Bedeutung zukommen. Wer sich für eine Laufbahn in diesen Bereichen entscheidet, wird vielleicht die Welt verändern und hoffentlich wieder geradebiegen können.“

In diesem Jahr stehen tatsächlich viele Projekte im Zeichen der Nachhaltigkeit. Maya Merkelbach, Schülerin des Thomas-Morus-Gymnasiums Daun, hat sich des Problems des Plastikmülls angenommen. Speziell geht es um Wegwerfprodukte im Schreibwarenbereich. Füllerpatronen, Einwegkullis und -tintenroller. Sie hat selbst Daten an ihrer Schule erhoben, die sie ausgewertet und auf ganz Deutschland hochgerechnet hat. So werden laut der Schülerin jedes Jahr 354 Millionen Einweg-Tintenpatronen an Schulen in Deutschland benutzt. „Mit der Tinte kann man drei Striche über die gesamte chinesische Mauer ziehen“, erklärt Maja Merkelbach. Sie macht auf ein Problem aufmerksam, für das es, zumindest im Bereich der Tintenpatronen, eine Lösung gibt. Nämlich einige Firmen bieten bereits wiederbefüllbare Patronen, sogenannte Konverter, und Tintenfässchen für ihre Füller an. Sie hat für ihr Projekt einen Apparat gebaut, mit dem der aufwendige Prozess des Auffüllens automatisiert werden kann.