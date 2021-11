Mitten durch Bitburg : Schwertransport fährt riesige Behälter durch die Eifel (Fotos)

In der Nacht zum Samstag ist ein Schwertransport durch die Eifel und auch durch das Bitburger Stadtgebiet gefahren. Hier sind erste Infos und eine Fotogalerie.

Ein Schwertransport ist in der Nacht von Freitag auf Samstag, mit zwei Einheiten durch die Eifel gefahren. Wegen fehlender Genehmigung musste der bereits für Dienstag angekündigte Schwertransport verschoben werden. Die Strecke verlief vom Herstellerwerk Christen&Laudon in Staffelstein über Fließem, Erdorf und Bitburg in Richtung Trierer Hafen.