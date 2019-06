Sport : Von wegen nur Bier: Rotweinlauf in Bitburg

Beim Rotweinlauf in Bitburg können sich die Teilnehmer an den Verpflegungsstationen stärken. Foto: TV/Christopher Heinz

Bitburg Die Eifelläufer laden zum Laufen, Walken oder Spazieren ab Stadion Ost ein. Es gibt fünf Routen.

(red) Die Eifelläufer veranstalten am Freitag, 28. Juni, um 19 Uhr, ihren traditionellen Rotweinlauf. Startpunkt ist das Stadion Ost in Bitburg. Es werden drei unterschiedlich lange Strecken angeboten. Diese können gelaufen, gewalkt oder spaziert werden. An jeder „Verpflegungsstation“ können die Teilnehmer einen Rotwein probieren und diesen auch bewerten. Ausgeschenkt werden die Weine in Schnapsgläsern, sodass die Sensorik entlang der Strecke nicht zu stark beansprucht wird, betont der neue Pressewart der Eifelläufer, Christopher Heinz, in einer Pressemitteilung.