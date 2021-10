Soziales : 25 Jahre DRK-Sozialstation: So werden in Prüm Menschen betreut

Zum Jubiläum gibt es Blumen: Kreisgeschäftsführer Rainer Hoffmann (von rechts) überreicht Pflegedienstleiterin Mary Fischer im Beisein von Johannes Hack und Ulrike Haab einen Strauß Blumen. Foto: TV/Stefanie Glandien

Prüm Die Sozialstation des Deutschen Roten Kreuzes in Prüm wird 25 Jahre alt. Klein fing es einst an – heute arbeiten in der Einrichtung 50 Menschen. Wir stellen die Einrichtung vor.