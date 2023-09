Jahrzehntelange Suche Vor 40 Jahren in Bitburg verloren: Wie ein High-School-Abschlussring aus den USA zurück zu seinem Besitzer fand

Als Stephan Garçon vor 40 Jahren über ein Feld bei Bitburg-Mötsch spaziert, macht er eine Entdeckung. Der Hobbyarchäologe und Heimatforscher aus Bitburg sieht, dass da etwas im Feld liegt, was dort nicht hingehört. Er sieht einen goldenen Ring, wird sofort aufmerksam. Garçon hebt seine Entdeckung auf und schaut genauer hin: In den Ring sind ein Name und eine Jahreszah eingraviert. Der Name: Dan Fannell. Mit wenigen Rechercheschritten findet Garçon schnell heraus, dass es sich um einen Abschluss-Ring handelt.