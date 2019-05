Jubiläum : Die Meistermacher aus der Eifel

Prüm/Daleiden Ein Härtetest für die Fohlen-Elf: Am Dienstag vor 50 Jahren spielte Borussia Mönchengladbach in Prüm gegen eine heimische Auswahl. Das Ergebnis: wie erwartet. Die Details: vom Feinsten.

Die Gegenwart, sagt Manfred Zimmer-Valentini, erscheine doch manchmal blass und klein gegenüber der – erinnerten – Vergangenheit. Er spricht von einem besonderen Ereignis, dessen Datum sich am Dienstag, 4. Juni, zum 50. Mal jährt: Dem Spiel einer Auswahl aus dem „Westkreis“ Prüm (welch herrliche, vergangene Zeiten) gegen Borussia Mönchengladbach. Und er ist fest davon überzeugt, dass die Eifeler Kicker den „Fohlen“ in der Saison 69/70 zur damals ersten Meisterschaft der Gladbacher verhalfen.

Dass es überhaupt zu dieser Partie kam, lag auch an einem Eifeler – an Hans-Dieter Geyer: Der Strickwarenfabrikant aus Daleiden (wo auch Zimmer-Valentini herstammt, heute lebt er in Dreis bei Wittlich), hatte das Match mit seinem Wolllieferanten Helmut Grashoff abgemacht: „Grashoff war Manager von Mönchengladbach, und Geyer war Vorsitzender des Vereinsrings Daleiden“, sagt Manfred Zimmer-Valentini. „Es begegneten sich also zwei Leute auf Augenhöhe.“