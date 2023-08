„Rückkehr der Bollenier“ Als der Eifelort Hemmeres vor 65 Jahren von Belgien an Deutschland zurückgegeben wurde

Oberhalb des Weilers, an der einzigen Zufahrtsstraße aus Richtung Elcherath, patrouillierten Zöllner und machten Jagd auf Schmuggler. „Von denen gab es viele“, erinnert sich Tautges. Meist wechselten Zigaretten, Alkohol oder Kaffee die Grenze, manchmal auch Ferkel und andere Nutztiere. Die Grenze wurde zwar bewacht. Doch hier, in der Einsamkeit des Our-Bogens, habe man manchmal nicht so genau hingeschaut, so Tautges. Meist habe man sich ja auch gekannt. Neun Jahre ging das so. Kinder besuchten Schulen jenseits der Our, also in dem Gebiet, das bis heute belgisch ist. Landwirte trieben ihr Vieh über die schmale Brücke des Flusses.