Sommerfest in Schnellroda Martin Sellner als Vorbild: Wie gefährlich sind die Ansichten dieses Eifelers?

Manchmal muss man als Reporter graben. Tief recherchieren, um herauszufinden, was an einer Sache dran ist. Selbst dann bleibt manchmal ein Restzweifel, ob die Sache, mit der man sich befasst, wirklich so ist, wie sie scheint. Nur, wenn man diesen Restzweifel ausräumen kann, schreibt man darüber.