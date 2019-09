RADFAHREN : Vorerst bleibt Radfahrern nur der Weg über die Landstraße

Bei Daudistel führt der Radweg über die L4. Für Radfahrer ist das nicht ungefährlich. Foto: Uwe Hentschel

ENZEN Nach wie vor klaffen zwei Lücken im Enz-Radweg zwischen Pronsfeld und Holsthum. Laut Planungsbehörde wird sich zumindest an einer dieser beiden Lücken die nächsten fünf Jahre auch nichts ändern.

Von der rauen Höhenlandschaft des Isleks ist auf der Internetseite der Eifel Tourismus Gesellschaft die Rede, von eindrucksvollen Rundblicken, von der malerischen Altstadt Neuerburgs sowie den sonnenverwöhnten Streuobstwiesen und schmucken Eifeldörfern.

Was in der touristischen Beschreibung des Enz-Radwegs allerdings fehlt, ist die Erwähnung der beiden nach wie vor vorhandenen Lücken, die dafür sorgen, dass der Radfahrer einen Teil seiner Eindrücke mit Autofahrern teilt.

Zwischen Neuerburg und Sinspelt führt der Radweg nämlich im Bereich Daudistel gut einen Kilometer über die L4. Und ähnliches gilt auch für den Abschnitt zwischen Enzen und Holsthum, wo Radfahrer auf die L4 ausweichen müssen.

Zwar wurde zwischen Enzen und Schankweiler bereits ein neues Stück Radweg gebaut. Weil es aber noch keine Einigung darüber gibt, wie der Radweg von Schankweiler bis nach Holsthum verlaufen soll, führt der Enz-Radweg derzeit noch ab Enzen bis Peffingen offiziell über die Landstraße. In Peffingen geht es in dann in Richtung Holsthum über den Prüm-Radweg weiter.

Beide Lücken liegen auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Südeifel, deren Bürgermeister Moritz Petry kürzlich in der Sitzung des VG-Rats über den aktuellen Stand des geplanten Lückenschlusses in Höhe Daudistel berichtete.

So habe ihm der zuständige Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Gerolstein mitgeteilt, dass bis Ende dieses Jahres noch Untersuchungen absolviert werden, um im Anschluss daran mit dem Planfeststellungsverfahren zu beginnen. Und laut LBM dauere ein solches Verfahren selbst im günstigen Fall bis zu fünf Jahre. „Das heißt, so bitter es auch ist, dass wir aktuell nicht vor 2024/2025 mit diesem Lückenschluss rechnen können“, so Petry.