Vorfall in der Eifel „Es ist etwas Schreckliches passiert“: Jäger erschießt Pferd auf der Weide – weil er es für ein Wildschwein hält

Es ist die Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag. Knapp halb drei. Es klingelt an der Tür von Familie Bastin in Bauler an der luxemburgischen Grenze. Vor der Tür steht ein Jäger. „Es ist etwas Schreckliches passiert“, sagt er. „Du wirst doch wohl keines unserer Pferde erschossen haben“, antwortet Jonny Bastin, der sich in dieser Nacht in der Eifel befindet. Doch, hat der Jäger. Sofort eilen sie gemeinsam zur Weide, finden das tote Tier. Morgens darauf dokumentieren Polizei und Tierarzt den Fall.