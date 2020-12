Bildung : Realschule plus ehrt beste Vorleserin

Der zweite Platz ging an Dustin Schoeben (links), den ersten Platz belegte Melina Metz, die zum zusätzlich Buchpreis noch einen Büchergutschein erhielt - überreicht von Schulleiter Stephan Schilling (Mitte). Foto: Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm Foto: Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm

Prüm (red) Die Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm hat am 62. Vorlesewettbewerb für die Klassenstufe sechs teilgenommen. Die schulinterne Jury legte fachkundig die Gewinner fest: Platz zwei ging an Dustin Schoe­ben, den ersten Platz belegte Melina Metz.

