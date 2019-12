Kommunalpolitik : Fraktionssprecher der UBV tritt in der VG Südeifel zurück 

HEILBACH Der Fraktionssprecher der Unabhängigen Bürgervertretung (UBV) in der Verbandsgemeinde Südeifel, Peter Trauden, ist von seinem Amt als Vorsitzender des Vereins zurückgetreten. Darüber hinaus verzichtet der Ortsbürgermeister aus Heilbach auch auf sein Mandat im VG-Rat.

Auslöser für diese Schritte war nach Auskunft von Trauden die jüngste Sitzung des VG-Rats vergangene Woche in Irrel. In einem gemeinsamen Antrag hatten sich bei dieser Sitzung alle Fraktionen für eine Regelung und Einschränkung bei der Genehmigung von Fotovoltaik-Freiflächenanlagen ausgesprochen. Unterzeichnet worden war dieser Antrag von allen Fraktionssprechern, unter anderem auch von Trauden, was dessen Fraktionskollegen Lothar Penning aber nicht davon abhielt, diesen Antrag beziehungsweise den Inhalt in der Sitzung massiv zu kritisieren (der TV berichtete).