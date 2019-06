Interview : 50 Jahre im Dienst für Beeinträchtigte

Info

Die Lebenshilfe wurde 1958 in Marburg gegründet. Seit 50 Jahren besteht die Lebenshilfe Bitburg. Insgesamt gibt es 527 Vereinigungen in Deutschland. Neben Bitburg kooperieren noch Daun und Prüm gemeinsam als Lebenshilfe Eifel. Die Selbsthilfevereinigungen sind für Menschen mit einer geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung, Eltern und Angehörige, Fachleute, Freunde und Förderer. Ihre Aufgaben sind gegenseitige Unterstützung, Beratung, Information, Interessenvertretung in der Öffentlichkeit und auf politischer Ebene. Die Lebenshilfe setzt sich dafür ein, dass behinderte Menschen ein möglichst normales und selbstbestimmtes Leben führen können.

Die Lebenshilfen Bitburg, Daun und Prüm halten zu je einem Drittel Anteile an den Westeifel-Werken, zu denen wiederum die Wohngemeinschaften Eifel gGmbH, die WEW gemeinnützige Integrationsgesellschaft mbH, das euvea Freizeit- und Tagungshotel gGmbH und die EuWeCo, Europäische Werkstätten Cooperation, gehören. In Trägerschaft mit anderen ist die Lebenshilfe Bitburg außerdem noch bei der Kinderfrühförderung Trier beteiligt und Träger der Integrativen Tagesstätte in Bitburg.