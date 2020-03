Veranstaltung : Vortrag im Flecken abgesagt

Schönecken Wegen des Corona-Virus bittet das Gesundheitsamt des Eifelkreises um die Verschiebung von Veranstaltungen. Aufgrund dessen wird der Vortragsabend der Katholischen Erwachsenenbildung zum Thema „Aktiv gegen den Schmerz“ mit Dr. Christian Elsen am Dienstag, 10. März, in Absprache mit dem Haus Nimstal in Schönecken und dem Referenten abgesagt.



