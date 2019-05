VORTRAG : Vortrag über Afghanistan

Bitburg Der Beirat für Migration und Integration des Kreises Bitburg-Prüm lädt für Mittwoch, 12. Juni, um 19.30 Uhr ins Pfarrheim St. Peter, Bitburg, zu einer Veranstaltung zum Thema „Afghanistan - 40 Jahre Krieg und kein Ende?

Referentin ist Dr. Katja Mielke vom Internationalen Konversionszentrum in Bonn. Sie beschäftigt sich seit 2005 intensiv mit der Lage in Afghanistan und hat immer wieder viel Zeit in dem Land verbracht, trotz aller Gefahren. Sie gilt als eine der kompetentesten Afghanistan-Kennerinnen in der Bundesrepublik und wird in Bitburg über die äußerst schwierige Lage dieses Landes berichten.