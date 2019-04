Die Frauen vom Soroptimist Club Bitburg-Prüm laden für Mittwoch, 8. Mai, um 19 Uhr in die Kapelle des Konvikts in Prüm zu einem Vortrag mit dem Publizisten Dr. Abdel Mottaleb El Husseini ein. Dabei geht es um Fragen rund um den Islam.

So soll zum Beispiel erörtert werden, wie der Islam zur Gewalt steht, ob er eine gewalttätige und intolerante Religion ist und ob die Muslime in Deutschland integrierbar sind. Auch Fragen wie: Was sagen die heiligen Texte? und Ist die Angst vor den Muslimen berechtigt? sollen beantwortet werden.

Der Eintritt ist frei - Spenden für ein soziales Projekt in der Region sind willkommen.