Medien : Vortrag über Medienerziehung

Neuerburg (red) Der Diplom Psychologe Franz Ursfeld von der Fachstelle Spielsucht des Caritasverbandes Westeifel hält am Montag, 2. September, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema Medienkompetenz. Der Experte referiert in der Aula des Staatlichen Eifel-Gymnasiums in Neuerburg.

