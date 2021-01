Vortrag : Vortrag zum Thema Mensch und Wolf

Echternach Im Trifolion in Echternach gibt es am heutigen Montag, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Mensch – Wolf, Realismus oder Utopie?“. Anschließend wird eine moderierte Expertenrunde diskutieren mit Laurent Schley und Günther Czerkus zum Thema der zunehmenden Ausbreitung des Wolfs in Europa sowie der Frage, inwiefern und unter welchen Bedingungen eine Koexistenz zwischen Mensch und Wolf denkbar wäre.

Laurent Schley geht in seinem Vortrag auf die phänomenale Ausbreitung des Wolfs in Europa in den letzten 30 Jahren ein. Außerdem beleuchtet er die Biologie und Ökologie dieser berühmt-berüchtigten Tierart.

Unter Moderation von Nathalie Reuter werden sowohl die gefühlten und realen Konflikte mit den Menschen wie auch positive Aspekte dieser Tierart für die Natur diskutiert.

Laurent Schley ist Biologe und beigeordneter Direktor der Naturverwaltung Luxemburg. Günther Czerkus ist Sprecher und Vorsitzender des deutschen Bundesverbandes Berufsschäfer.