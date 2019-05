Gesundheit : Apothekerin informiert

Prüm (red) SKFM und VHS Prüm bieten zwei Vortragsabende mit Apothekerin Ute Simon an. Am Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr, geht es um Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Nahrungsmitteln. Grundlagenwissen rund um Diabetes steht am Dienstag, 18. Juni, 19 Uhr, im Mittelpunkt. Veranstaltungsort ist jeweils die Aula Altes Konvikt, Kalvarienbergstraße 1, 54595 Prüm. Beide Veranstaltungen können zusammen oder einzeln besucht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken