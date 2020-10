Freizeit : Vorverkaufsstart für das 15. Eifel-Literatur-Festival

Prüm/Trier Der Countdown läuft für das 15. Eifel-Literatur-Festival im Jahr 2021 bald an. Mit Hochdruck sind Grafiker und Drucker am Werk, um das Programm 2021 fertigzustellen.

Der Vorverkauf zur Festivalauflage startet am Freitag, 6. November 2020, zeitgleich mit der Pressekonferenz in Prüm mit Kulturminister Konrad Wolf. Der Veranstalter Josef Zierden erinnert daran: „In Zeiten, in denen kaum mehr als 25 Prozent der normal zulässigen Gästezahl Einlass finden können, sollte man sich rechtzeitig die Tickets sichern.“