Theater : Tickets für „Currywurst und Kaviar“ erhältlich

Biersdorf am See (red) Die Theatergruppe Biersdorf am See führt den Dreiakter „Currywurst und Kaviar“ auf. Premiere ist am Mittwoch, 25. Dezember, um 20 Uhr im Bürgerhaus in Biersdorf am See. Weitere Vorstellungen finden am Samstag, 11. Januar 2020, Sonntag, 12. Januar 2020, Samstag, 18. Januar 2020, Sonntag, 19. Januar, Samstag, 25. Januar 2020 und Sonntag, 26. Januar 2020 im Haus Beda in Bitburg statt.

