Infrastruktur : Neue Buslinien für den Eifelkreis Bitburg-Prüm

Info

(noj) Pro Jahr transportiert der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) im Gesamtgebiet, das die Stadt Trier sowie die Kreise Bitburg-Prüm, Vulkaneifel, Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg umfasst, 24,3 Millionen Fahrgäste. Die PKW-Dichte liegt laut Homepage des VRT in Trier bei 469 pro 1000 Einwohner, in Bitburg-Prüm bei 659, in der Vulkaneifel bei 619, in Bernkastel-Wittlich und Trier-Saarburg jeweils bei 656 (Stand 2016).

Die durchschnittliche Anzahl von Fahrten mit dem VRT pro Einwohner liegt bei 47,1 Fahrten. Es gibt 2633 Haltestellen, davon 53 Bahnhöfe und Bahn-Haltepunkte. Insgesamt gibt es 172 Linien, davon sind zehn Bahnlinien. Das Gebiet des VRT ist in einzelne Tarifzonen aufgeteilt. Danach berechnet sich auch der jeweilige Fahrpreis.

Am 13. Dezember 2020 wurden die Fahrpläne in der Schneifel umgestellt. Im Dezember 2021 folgen das Neuerburger Land, die Eifelmaare und Eifel-Kondelwald. Die Waldeifel geht im Dezember 2022 an den Start und das Kylltal im Dezember 2023.