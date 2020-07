Bitburg Der Fahrer eines schwarzen VW ist am Donnerstag, 9. Juli, nach einem Unfall im Bitburger Ostring geflüchtet.

Gegen 19.05 Uhr hatte der Mann in Höhe Hausnummer 4 entgegen der Fahrtrichtung am rechten Straßenrand gehalten. Er fuhr gerade wieder an, als ein 22-Jähriger, der mit seinem Wagen in Richtung B 257 unterwegs war, vorbeifuhr. Dabei kam es zur Kollision der Spiegel beider Autos. Beide Beteiligten hielten zunächst an. Der VW-Fahrer entfernte sich dann jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Folgen zu kümmern.