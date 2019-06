Prüm : VW Tiguan mit Schlüssel zerkratzt

Foto: Polizei Bitburg

Prüm (red) Ein unbekannter Täter hat am Sonntag, 8. Juni, 12 Uhr bis 12.45 Uhr einen roten VW Tiguan auf dem Aldi Parkplatz in Prüm zerkratzt. Am Wagen wurde laut Polizei Kratzer in einer Höhe von einem Meter entlang der kompletten Motorhaube und Fahrerseite festgestellt.

Der Wagen wurde vermutlich mit einem Schlüssel zerkratzt.