Unternehmen : Bei Backes bauen sie ein bisschen an

Ganz schön groß: mit Werkstattleiter Stefan Hacken am Neubau der Halle neben dem LKW-Zentrum der Firma Backes in Olzheim. Foto: Fritz-Peter Linden

Olzheim Wachstum an der B51: Der Standort der Firma Backes am Rasthof Schneifel und dem LKW-Zentrum wird noch größer. Gerade entsteht dort eine weitere Industrie-Halle für zwei Millionen Euro. Und die Firma sucht Mitarbeiter.

Der richtige Ort, das richtige Angebot: Als die Eifeler Firma Backes – Ursprung vor mehr als 70 Jahren als Fuhrbetrieb in Auw bei Prüm – 1993 in Olzheim den Rasthof an der Bundesstraße 51 eröffnete, zeigte sich schnell, dass genau so etwas an der stark genutzten Verkehrsader gefehlt hatte. Anders gesagt: Punktlandung. Der Rasthof brummt seit dem ersten Tag und ist erst vor drei Jahren erheblich erweitert und barrierefrei ausgebaut worden (der TV berichtete).