Interessierte lädt die Vereinigung für diesen Sonntag, 24. März, zu einem Informationsabend ein. Beginn ist um 17 Uhr im Gasthaus „Zum Grünen Baum“ in Speicher.

Der Gruppe „Eifelwasser“ geht es um den Erhalt der Umwelt und der Wasserqualität in der Region. Kritisch sieht sie unter anderem auch die Erweiterung des Steinbruchs in Sülm (Verbandsgemeinde Bitburger Land). Über dieses Thema wird am Sonntag auch diskutiert werden.

Außerdem will sich die Gruppe auf eine Wahlversammlung am Samstag, 30. März, vorbereiten. Das Ziel ist es, eine weitere Freie Liste für den Verbandsgemeinderat Speicher aufzustellen.

Initiatoren und Mitbegründer von „Eifelwasser“ sind Thomas Schommer und Agnes Tillmann-Steinbuß aus Speicher. Letztere saß bis vor Kurzem noch für die Sozialdemokraten im Speicherer Verbandsgemeinderat.

Anfang des Jahres ist die ehemalige Bürgermeister-Kandidatin der Genossen aber aus der SPD-Fraktion ausgetreten. Sie engagiert sich seitdem als parteiloses Mitglied im Gremium.