Zank in Neidenbach Gemeinderat will Wiederwahl des Ortschefs verhindern

Eifelkreis · In einer 900-Einwohner-Gemeinde im Bitburger Land brodelt es: In Neidenbach tritt der beim ersten Wahlgang nicht gewählte Amtsinhaber am Sonntag erneut zur Wahl an. Derweil macht der neue Gemeinderat Front gegen ihn.

04.09.2024 , 10:08 Uhr

Neidenbachs Ortsbürgermeister Edwin Mattes will im zweiten Anlauf wiedergewählt werden. Eins seiner Herzensprojekte ist die Nutzung von Photovoltaik zur Aufbesserung der finanziellen Situation der Ortsgemeinde. Foto: Tv/Maria Adrian