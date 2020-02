Kommunalpolitik : Wahl des Migrationsbeirats

Bitburg (mcr) Der Migrationsbeirat der Stadt Bitburg wird aller Voraussicht nach am Sonntag, 24. Mai, gewählt. Der Termin wurde vom Hauptausschuss einstimmig beschlossen und zur Abstimmung in den Stadtrat gegeben.

An der Wahl dürfen alle Bitburger teilnehmen, die aktuell keinen deutschen Pass haben. Gewählt wird ausschließlich per Brief.