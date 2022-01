Bürgermeisterwahl in der VG Bitburger Land : Die potentiellen VG-Bürgermeister im Check: Sagen Sie mal, liebe Kandidaten ...

Christian Gayoso, Janine Fischer und Thomas Barthel bewerben sich um das Amt des Bürgermeisters im Bitburger Land. Foto: privat

Bitburger Land Am Sonntag entscheidet sich, wer Nachfolger von Josef Junk als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bitburger Land wird. Kurz vor der Wahl erklären die Kandidaten unter anderem, was sie für junge Menschen erreichen wollen, was sie am Bitburger Land begeistert und worauf sich die Mitarbeiter bei ihrem neuen Chef einstellen müssten.