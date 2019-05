Wahlen : Vor dem großen Wahltag: Gut sortiert durch den Prümer Papierdschungel

Prüm In der Verbandsgemeinde Prüm laufen die Vorbereitungen für Sonntag. Zigtausende Zettel sind zu sortieren und zuzuordnen.

So wie in Prüm sieht derzeit wohl in allen zentralen Eifeler Verwaltungssitzen aus. Im großen Ratssaal der VG stapelt sich das alles, fein nach Ortsgemeinden sortiert, auf und vor den Tischen, an denen normalerweise die VG-Ratsfrauen und -herren Platz nehmen. Plus die Kisten und Kartons, in denen alles untergebracht ist, dazu Scheren, Büroklammern, Kleber, Kugelschreiber, Gummibänder – man will gar nicht wissen, wann sie das alles organisiert und so schön sortiert haben. Aber: Es hat einige Tage gedauert.