Natur : Wald im Klimawandel

Baumhasel Foto: Trierischer Volksfreund/Martin Lotze

Daun (red) Der Waldbauverein Daun bietet am Freitag, 9. Oktober, ab 13 Uhr, eine fachliche Exkursion zum Thema „Waldbau in Zeiten des Klimawandels“ an. Der Klimawandel hinterlässt seine Spuren in unserem Eifelwald.

Der Waldbauverein lädt die Waldbesitzer zu einer fachlichen Exkursion an die Mosel ein. Im Bereich des Forstamtes Traben-Trarbach können dabei Bestände der teils wenig bekannten Baumart Baumhasel besichtigt werden. Anmeldung sind ab sofort unter der Telefonnummer 06592/9847535, oder per E-Mail an info@

waldbauverein-daun.de möglich.