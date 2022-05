Serie „Der Wald und seine Geschichte(n)“ : Der Förster wandert und informiert wieder – diesmal zum Einfluss des Menschen auf den Wald

Schankweiler Die zweite Geschichtswanderung von und mit Förster Martin Lotze steht an. Diesmal geht es unter anderem um die Frage, wann und wie der Mensch begonnen hat, Auswirkungen auf den Wald zu haben.

Die Zeitreise in den Eifelwäldern geht weiter. Nein, nicht mit dem Delorean aus „Zurück in die Zukunft“. Der würde auch – selbst wenn es ihn gäbe – etwas skurril inmitten von Bäumen aussehen. Und er wäre viel zu schnell unterwegs, um all das zu besprechen, was Förster Martin Lotze seinen Begleitern mitgeben will. Denn: Bei seiner Wanderserie „Der Wald und seine Geschichte(n)“ geht es nicht nur um das Kennenlernen des Waldes wie er heute ist, sondern auch um seine Vergangenheit. Lotze will mit seinen Wanderungen an verschiedenen Stationen durch die Entwicklung der Wälder von ihrer Entstehung bis zur Steinzeit reisen – und seine Mitreisenden informieren.