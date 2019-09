Forstwirtschaft : Waldbauverein fährt zur Demo nach Mainz

Bitburg Bundesweit ächzen Forstwirte angesichts der Auswirkungen des Dürresommers 2018, und auch der gerade auslaufende Sommer lässt nicht gerade aufatmen. Abgestorbene Bäume bieten dem Borkenkäfer hervorragende Lebensbedingungen, Sturmschäden, Hitze und Starkregen lassen die Holzpreise weiter purzeln.

In Rheinland-Pfalz wurde die erste Vereinbarung zum Schutz und Wiederaufbau des Waldes zwischen der Landesregierung einerseits und dem Waldbesitzerverband und den Kommunalen Spitzenverbänden andererseits getroffen. Auf Bundesebene wurden von den CDU-Agrar- und Forstministern der Länder in der sogenannten Moritzburger Erklärung weitere Hilfen in Aussicht gestellt, doch konkrete Zusagen und Handlungen fehlten, merkt der Waldbauverein Bitburg an.