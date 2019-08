Bitburg (red) Der Waldbauverein lädt für Donnerstag, 29. August, von 9 bis 15 Uhr zu einer Lehrfahrt ein. Beim Forstamt Trier gibt es einen theoretischen und praktischen Teil zum Thema „Arbeitssicherheit bei der Waldarbeit“.

Anmeldungen bis Freitag, 23. August, an den Waldbauverein Bitburg unter Telefon 06561/9489220 oder per E-Mail an info@wbv-bitburg.de. Der Teilnahmebeitrag beträgt 10 Euro.