Forstwirtschaft : Waldbesuch: Bürger eingeladen

Bitburg (red) Die öffentliche Waldbesichtigung 2020 der Stadt Bitburg findet am Samstag, 29. August, statt. Alle Bürger sind eingeladen.

Themen sind die Dürre- und Borkenkäferschäden, finanzielle Einbußen, die Waldbewirtschaftung in Krisenzeiten, der Beitrag des Waldes zur Erholung, die Konversion der ehemals militärisch genutzten Flächen. Der Waldbegang startet um 10 Uhr am Parkplatz Grüner See am Rathaus, von dort wird mit Privatautos zum Revierteil „Bedhard“ gefahren. Geplantes Ende ist gegen 13 Uhr.