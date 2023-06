Hohe Gefahr Waldbrände drohen – doch viele Feuerwehren sind nicht ausreichend ausgerüstet

Die Waldbrandgefahr nimmt seit Jahren zu. Genauer gesagt seit 2018. Seitdem sind die Sommer extrem trocken. Auch für dieses Jahr ist keine Entspannung zu erwarten. Zwar hat es im Winter viel geregnet. „Aber durch die Trockenheit der vergangenen Wochen sind die Böden oberflächlich schon wieder ausgetrocknet“, sagt Martin Lotze vom Forstamt Bitburg. Besonders hoch schätzt er die Waldbrandgefahr in den Nadelwäldern ein. Jürgen Larisch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) bei der Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm sieht die Lage derzeit „kritisch“. Sein BKI-Kollege Harald Schmitz aus dem Vulkaneifelkreis geht davon aus, dass die Waldbrandgefahr weiter steigen wird. „Die Wetterprognosen zeigen, dass es die nächsten Tage und Wochen trocken bleibt.“ In den vergangenen zwei Wochen gab es bereits die ersten Brände in der Vulkaneifel, sie liefen glimpflich ab. „Wir stehen Gewehr bei Fuß“, sagt Schmitz.