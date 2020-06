Glaube : Waldgottesdienst in Oberkail

Oberkail (red) „In Zeiten von Corona bietet es sich an, den Gläubigen in unseren Pfarreien die Möglichkeit zu geben, in einem Gottesdienst gemeinsam beten und singen zu können“, findet der Pfarrgemeinderat Oberkail.



