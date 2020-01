Traditionen : Waldweihnacht übersteigt alle Erwartungen

Waxweiler (red) Zwischen den Weihnachtsfesttagen und Silvester trafen sich über 150 Kinder, Jugendliche und Erwachsene zur Feier der Waldweihnacht an der Mariensäule bei Waxweiler.

Diese in der Region einzigartige kirchliche Veranstaltung organisieren Marlies Pütz und Michael Fischer von der Pfarreiengemeinschaft Schönecken-Waxweiler alljährlich an dem steinernen Kulturdenkmal auf dem Eichelsberg. Am festlich beleuchteten Tannenbaum begann der einstündige Rundgang durch den finsteren Wald auf dem Willibrordusweg des Eifelvereins mit Laternen und Taschenlampen. Die Jugendfeuerwehr sicherte die Teilnehmer begleitend mit Fackeln. An sechs Stationen wurden neue Texte um das Geburtsfest von Jesus Christus in heutiger Sprache vorgetragen. Foto: Michael Fischer