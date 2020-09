Freizeit : Walkingtreff lädt zur Aktionswoche ein

Pronsfeld/Lünebach Der Walkingtreff der LG feiert 2020 sein 25 jähriges Bestehen und lädt daher zu einer Trainingswoche ein, an der jeder an einzelnen Tagen oder die ganze Woche teilnehmen kann, um die Sportart näher kennen zu lernen.

Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr am Parkplatz des Radweges in Pronsfeld. Ablauf: Montag, 5. Oktober, Techniktraining Walking und Nordic-Walking. Dienstag, 6. Oktober, Training am Berg. Mittwoch, 7. Oktober, Abnahme der Disziplin 7,5 Kilometer Walking/Nordic-Walking für das deutsche Sportabzeichen. Donnertag, 8. Oktober, Trainingseinheit mit verschiedenen Tempi. Abschluss ist am Samstag 10. Oktober, mit einem Sternwalking ab dem Treffpunkt in Pronsfeld über zehn Kilometer oder Halbmarathon .