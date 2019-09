Neubau am Wallersheimer Sportplatz : Das stolze Werk der Montagsmaler

Neubau am Wallersheimer Sportplatz

So funktional wie ansehnlich: das neue Sportplatzgebäude in Wallersheim. Foto: Erich Ehlen

Wallersheim Wallersheim hat ein neues Sportplatzgebäude – weil viele dabei anpackten. Und dem Verein und der Gemeindeauch finanziell zur Seite standen.

Der neue Wallersheimer Ortsbürgermeister Werner Feld ist kaum im Amt (der TV berichtete), da kann er bereits einen erfreulichen Termin wahrnehmen in der Gemeinde: Denn das frisch errichtete Sportplatzgebäude ist fertig, die Einweihung ist am Sonntag, 22. September, sie beginnt um 10.30 Uhr, wenn Feld die Gäste begrßt.

Der Neubau musste sein: Das Vorgängergebäude, Anfang der 70er Jahre errichtet, war doch, trotz zwischenzeitlicher Sanierungen, nicht mehr zu gebrauchen. „Desolat und marode“, sagte schon in einem TV-Artikel vor drei Jahren dazu Günter Wilwers, Chef des Bauamts der Verbandsgemeinde Prüm. „Unter aller Kanone“ nannte es der damals noch amtierende Ortsbürgermeister Josef Hoffmann. Für die Mannschaften, die dort antraten, bestand kaum die Möglichkeit, sich drinnen aufzuhalten – nur eines der Probleme.

Die gute Nachricht damals: Von den errechneten 350 000 Euro Kosten für einen Neubau war das Meiste förderfähig. Weshalb das Land dann auch 126 400 Euro bereit stellte. Was dann an den Gesamtkosten noch fehlte, konnte die Gemeinde selbst bestreiten, unter anderem über Einnahmen aus Gemeindewald, Jagdpachten und dem Steinbruch am Dorfrand. Unter dem Punkt „Eigenleistung“ trugen die Wallersheimer anfangs 25 000 Euro ein.