Bürger-Engagement : Die Gründer gehen von Bord ...

Wallersheim … und der Nachfolger an der Spitze ist auch nicht mehr der Jüngste. Trotzdem läuft bei der Initiative „Lebendiges Wallersheim“ vieles richtig.

In Wallersheim aber läuft fröhlich weiter, was vor acht Jahren von Maria und Erich Michels, zusammen mit dem damaligen Ortsbürgermeister Josef Hoffmann, gegründet wurde: der Verein „Lebendiges Wallersheim“ (unsere Zeitung berichtete).

„Mein Mann und ich“, sagt heute Maria Michels, „hatten die Idee schon zwei Jahre lang mit uns herumgetragen, bis wir damit an Josef Hoffmann herangetreten sind.“ Und der habe sofort mitgemacht, die Sache auch in den Gemeinderat gebracht – „und wir haben dann mit ihm den Verein gegründet“.

Der Verein wuchs zügig auf mehr als 250 Mitglieder. Man organisierte jede Menge an Hilfeleistungen, von Arztbesuchen über gemeinsame Fahrten zum Essen bis zur Werkstatt, in der Rentner Reparaturen, gern für junge Leute, übernahmen – und umgekehrt halfen die Jungen den Alten, wenn die ein Problem hatten, das sie alleine nicht lösen konnten.

Der neue Spielplatz am Gemeindehaus – ebenfalls ein Vereinsprojekt. Feste für Kinder, Jugendliche und Familien. Überhaupt, die Familien: Gerade auch die Neu-Wallersheimer wurden dank des Vereins besser ins Dorfleben integriert. Maria Michels: „Die haben das sehr begrüßt, dass sie hier so schnell Fuß fassen konnten.“

Klar: Die Pandemie hat auch den Verein und seine Angebote eingebremst. Zusammenkünfte waren lange nicht drin. Dieses Jahr aber soll vieles davon wieder hochgefahren werden, der Plan für die kommenden Monate steht, das Programm ist erneut umfangreich und enthält auch Neues, etwa die Kooperation mit den Landfrauen, speziell mit Monika Meier vom Hof in Wallersheim-Wickenseifen. Im Angebot unter anderem: Wanderungen, ein Besuch beim Öko-Hof Steinrausch in Wascheid, Erntetage im Freilichtmuseum Kommern – und noch Etliches mehr.

Zumal die treibenden Haupt-Kräfte bald nicht mehr zur Verfügung stehen werden: Maria Michels war von Anfang an auch die Vorsitzende des Vereins, jetzt aber hat die 70-Jährige aufgehört. Sie und ihr Mann werden ihr Dorf verlassen und zur Tochter nach Xanten ziehen. Haus und Malerbetrieb sind verkauft, und bis sie am Niederrhein ihre neue Bleibe haben, wohnen sie in ihrem Haus in Prüm. Und werden auch immer wieder dort sein: „Wir sind ja noch Eifeler. Wir sind nicht ganz weg. Und Verwandte, Freunde, Bekannte, die sind ja alle hier.“